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Fuori produzione

Sistema di protezione dello schermo

DLN1716/10

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Proteggi il display del tuo iPad

Utilizza una protezione trasparente per lo schermo di vetro del tuo iPad Multi-Touch. Quasi invisibile e notevolmente diverso rispetto agli altri prodotti, il nostro sistema di protezione dello schermo non distorcerà il rivoluzionario display IPS per immagini nitide, chiare e vivaci da qualsiasi angolazione.

Vedi tutti i vantaggi

con un sistema di protezione dello schermo trasparente

Proteggi il display del tuo iPad

  • Trasparente

  • per iPad

Pellicola trasparente per una protezione dello schermo invisibile

La pellicola trasparente aggiunge uno strato protettivo invisibile contro graffi e polvere sullo schermo del tuo dispositivo. Grazie al sistema di adesione statica, è facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui.

Scheda inclusa per una facile applicazione

Usa la scheda inclusa per rimuovere delicatamente eventuali bolle d'aria che si sono formate sotto la pellicola protettiva durante l'applicazione.

Adesione statica per applicazione e rimozione facili.

Grazie all'adesione statica, le protezioni per lo schermo sono facili da applicare, riposizionare e rimuovere senza lasciare residui di adesivo sullo schermo del tuo dispositivo.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 383 kB
  • 27 November 2023

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