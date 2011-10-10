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Fuori produzione
Proteggi il display del tuo iPad
Utilizza una protezione trasparente per lo schermo di vetro del tuo iPad Multi-Touch. Quasi invisibile e notevolmente diverso rispetto agli altri prodotti, il nostro sistema di protezione dello schermo non distorcerà il rivoluzionario display IPS per immagini nitide, chiare e vivaci da qualsiasi angolazione.
Trasparente
per iPad
La pellicola trasparente aggiunge uno strato protettivo invisibile contro graffi e polvere sullo schermo del tuo dispositivo. Grazie al sistema di adesione statica, è facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui.
Usa la scheda inclusa per rimuovere delicatamente eventuali bolle d'aria che si sono formate sotto la pellicola protettiva durante l'applicazione.
Grazie all'adesione statica, le protezioni per lo schermo sono facili da applicare, riposizionare e rimuovere senza lasciare residui di adesivo sullo schermo del tuo dispositivo.