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Fuori produzione

Custodia sottile

DLN1714/10

Proteggi il tuo iPad con eleganza

Il neoprene morbido unito al rivestimento di lusso in similpelle dona un look lucente e professionale. La copertura liscia in similpelle è dotata di un rivestimento imbottito che raddoppia la protezione del display in vetro senza troppo ingombro. Chiusura sicura a busta.

Vedi tutti i vantaggi

con la custodia sottile a doppio strato

Proteggi il tuo iPad con eleganza

  • per iPad

Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace

Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace

Realizzata in morbido neoprene, elastico ma resistente, questa custodia aggiunge una protezione imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre con te sapendo che è al sicuro.

Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Similpelle resistente con rifiniture interne morbide

La similpelle morbida e resistente presenta rifiniture morbide e imbottite in neoprene, garantendo una doppia protezione per il dispositivo senza aggiungere spessore.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 523.3 kB
  • 30 November 2023

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