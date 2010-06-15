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Fuori produzione
DLN1714/10
Proteggi il tuo iPad con eleganza
Il neoprene morbido unito al rivestimento di lusso in similpelle dona un look lucente e professionale. La copertura liscia in similpelle è dotata di un rivestimento imbottito che raddoppia la protezione del display in vetro senza troppo ingombro. Chiusura sicura a busta.
per iPad
Realizzata in morbido neoprene, elastico ma resistente, questa custodia aggiunge una protezione imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre con te sapendo che è al sicuro.
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.
La similpelle morbida e resistente presenta rifiniture morbide e imbottite in neoprene, garantendo una doppia protezione per il dispositivo senza aggiungere spessore.