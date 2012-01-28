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Fuori produzione

Custodia morbida

DLN1713/10

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Proteggi il tuo iPad

Questa custodia è realizzata in neoprene duraturo e imbottito per proteggere l'iPad in viaggio. Usalo come custodia da viaggio o come rivestimento aggiuntivo di protezione in borsa. Il sistema richiudibile protegge l'iPad mentre il design reversibile aumenta il divertimento.

Vedi tutti i vantaggi

in una custodia imbottita reversibile

Proteggi il tuo iPad

  • per iPad

Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace

Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace

Realizzata in morbido neoprene, elastico ma resistente, questa custodia aggiunge una protezione imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre con te sapendo che è al sicuro.

Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Chiusura pieghevole per una semplice protezione

La chiusura pieghevole è progettata per tenere il dispositivo all'interno della custodia senza necessità di velcro o cerniere.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 987.2 kB
  • 28 November 2023

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