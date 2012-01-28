Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Proteggi il tuo iPad
Questa custodia è realizzata in neoprene duraturo e imbottito per proteggere l'iPad in viaggio. Usalo come custodia da viaggio o come rivestimento aggiuntivo di protezione in borsa. Il sistema richiudibile protegge l'iPad mentre il design reversibile aumenta il divertimento.
per iPad
Realizzata in morbido neoprene, elastico ma resistente, questa custodia aggiunge una protezione imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre con te sapendo che è al sicuro.
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.
La chiusura pieghevole è progettata per tenere il dispositivo all'interno della custodia senza necessità di velcro o cerniere.