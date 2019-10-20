Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5206C/00
Cavo intrecciato di qualità superiore da USB-C a USB-C
Cavo di qualità lungo 2 metri per una maggiore flessibilità durante la ricarica dei dispositivi compatibili con la tecnologia USB-C
Sincronizzazione e ricarica
2 m
Cavo intrecciato nero
A volte un cavo più lungo è quello che serve per un migliore accesso e una maggiore comodità
Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte
Supporta la velocità di trasferimento a 5 Gbps a velocità elevata tramite USB 3.0.
Recensioni