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Fuori produzione

Cavo 3 in 1: Lightning, USB-C, micro USB

DLC5204T/00

Cavo intrecciato 3 in 1 di qualità superiore.

3 connettori (micro USB, USB-C e Lightning) in 1. Un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi mobili.

Vedi tutti i vantaggi

Cavo intrecciato 3 in 1 di qualità superiore.

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 1,2 m

  • Cavo intrecciato nero

Design del cavo intrecciato flessibile e resistente

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

Cavo 3 in 1: Lightning, USB-C, micro USB

Cavo 3 in 1: un cavo con 3 connettori: cavo da Lightning, USB-C e Micro USB a USB-A. Questo cavo è utile per tutti gli accessori per cellulari.

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