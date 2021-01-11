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Fuori produzione

Cavo da USB a Micro USB

DLC5203U/00

Cavo intrecciato di qualità da USB-A a Micro

È compatibile con i caricatori USB da parete o per auto con presa USB Micro che possiedi già. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!

Vedi tutti i vantaggi

Cavo intrecciato di qualità da USB-A a Micro

  • Sincronizzazione e ricarica

  • 1 metro

  • Cavo intrecciato nero

Cavo con aggiunta di Kevlar per una maggiore resistenza

Cavo di ricarica con aggiunta di Kevlar per rinforzarlo e renderlo più resistente

Sottoposto a test di stress oltre 10.000 volte

Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte

Supporta il trasferimento dati tramite USB 2.0

Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0

Specifiche tecniche

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