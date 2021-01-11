Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5203U/00
Cavo intrecciato di qualità da USB-A a Micro
È compatibile con i caricatori USB da parete o per auto con presa USB Micro che possiedi già. Un cavo aggiuntivo o sostitutivo davvero utile!
Sincronizzazione e ricarica
1 metro
Cavo intrecciato nero
Cavo di ricarica con aggiunta di Kevlar per rinforzarlo e renderlo più resistente
Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte
Supporta la velocità di trasferimento dati ad alta velocità da 480 Mbps tramite USB 2.0
Recensioni