Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo da avere a portata di mano

Il cavo USB a 30 pin incluso è essenziale per la sincronizzazione dell'iPhone o dell'iPod con iTunes e per la ricarica tramite computer o caricatore USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per essere sempre connesso e in carica quando vuoi.