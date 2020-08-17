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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3106T/00
Cavo 3 in 1
3 connettori (micro USB, USB-C e Lightning) in 1. Un solo cavo per tutti i tuoi dispositivi mobili.
Sincronizzazione e ricarica
2 m
Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple
Il cavo USB a 30 pin incluso è essenziale per la sincronizzazione dell'iPhone o dell'iPod con iTunes e per la ricarica tramite computer o caricatore USB. Portalo con te, tienilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per essere sempre connesso e in carica quando vuoi.
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Recensioni