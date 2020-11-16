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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC3104L/00
Cavo da USB-C a Lightning
Collega il tuo iPhone al Macbook per sincronizzare musica, applicazioni, foto, eseguire aggiornamenti e molto altro. Carica il tuo dispositivo quando è collegato tramite caricatori USB-C da parete o per auto che possiedi già. Ideale come cavo extra o di ricambio.
Sincronizzazione e ricarica
1,2 m
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Connettore USB di tipo C per la ricarica ad alta velocità con i più recenti dispositivi compatibili di tipo C
Un ottimo cavo aggiuntivo o sostitutivo per il Lightning Apple
Recensioni