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Fuori produzione
Sistema audio per la tua casa
Gioca e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad con DualDock tramite i connettori Lightning e a 30 pin. Questo sistema musicale micro offre un audio sensazionale ed è perfetto per qualsiasi tipo di ambiente, grazie al supporto da tavolo 2 in 1 per la massima flessibilità di posizionamento.
DualDock per iPod/iPhone
Montaggio in piano o a parete
CD, CD-MP3, USB, FM
40 W max
L'innovativo Philips DualDock con connettore Lightning e a 30 pin consente di ricaricare e utilizzare qualsiasi dispositivo Apple. Creato per fondere stile elegante e connettività, consente di passare da un connettore all'altro in pochi secondi. Ascolta i tuoi brani preferiti da qualunque dispositivo Apple che desideri utilizzare.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.
4.0
su 5
8
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Schnucke
06/01/2014
Deutschland
ein echter Hingucker
Durch einen Produkttest von Philips bin ich auf die Anlage aufmerksam geworden und durfte diese dann auch testen. Habe mich sehr darauf gefreut, sollte sie doch eine Alternative für Küche oder Badezimmer sein. Nach dem Auspacken und ersten Bestaunen war sofort klar, für den gedachten Einsatz viel zu Schade. Wie von Philips nicht anders gewohnt, bezieht man sich bei der Verpackung auf das wesentliche, so dass auch hier kein unnötiger Müll entsteht. Also, Anlage raus, Mitgelieferte Batterien in die Fernbedienung, Netzstecker rein, I-Pod (2. Generation) angedockt und los gings. Da kam der erste Aha Effekt. Was für ein Klang. Egal ob Rock, Klassik oder Schlager und Pop, man kann sich für jeden x-beliebigen Hörgenuss den passenden voreingestellten EQ-Modus mit der Fernbedienung aufrufen. Diese ist klein und einfach gestaltet, für jeden verständlich. Egal welche Musikquelle genutzt wird, einfach genial des kleine Ding. Was ich hier unbedingt noch anführen möchte, ist die Tatsache, das man das Gerät hinstellen und auch mit dem gleichen Ständer, hierzu einfach nur abnehmen und umdrehen, an die Wand hängen kann. Ein dickes Lob an Philips, keine extra Teile nötig, die wenn man sie nicht braucht, in irgendeiner Versenkung verschwunden sind und man sie, wenn sie gebraucht werden, suchen muss. Diese kleine Anlage ist optisch ein echter Hingucker, so dass ich sie nicht mehr im Badezimmer oder Küche nutzen darf. Meine Frau bestand auf die Nutzung im Wohnzimmer. Hier tut sie nun täglich ihren Dienst. Ich kann hier nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen, mit dem Hinweis, PHILIPS weiter so.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM3260 Mini Stereoanlage
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marschx
10/12/2013
Deutschland
KLEIN ABER FEIN
Das Fazit mal am Anfang: Die Philips Ministereoanlage DCM 3260 ist eine kleine aber feine, sehr schicke Minianlage mit herausragenden Klangeigenschaften, selbsterklärender Bedienung und einem sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Um sowohl das I-Phone 4 meiner Frau und mein I-Phone 5 laden zu können und Musik davon abzuspielen, haben wir uns das Philips-System gekauft. Beide Geräte können an die generell für alle möglichen Apple-Geräte (iPhones / iPads / iPods) vorgesehenen Adapter problemlos angeschlossen werden. Dies funktioniert sehr einfach durch einen kleinen variablen und sehr praktischen Anschluss am Fond des Gerätes. Das ist natürlich schon mal alleine eine Top Eigenschaft dieser Anlage. Und das Beste: Die DCM 3260 hat einen sehr guten klaren und ausfüllenden Raumklang. Egal, ob vom USB-Stick einer CD dem I-Phone oder dem Radio. Letzteres hat ein sehr starkes digitales (!) Empfangsteil, so dass alle 20 Speicherplätze belegt werden konnte obwohl für das Erste nur eine Zimmerantenne angeschlossen ist. Satter Klang, kein Rauschen, sehr überzeugend! Die voreingestellten zahlreichen Klangoptionen für z.B. Pop- oder Klassik bieten immer eine ideale und schnell ausgewählte Voreinstellung für jeden Musikwunsch. Die DCM 3260 samt Fernbedienung ist superleicht zu bedienen, alle wichtigen Bedienelemente und Funktionen sind schnell zu erreichen. Durch das Reduzieren auf das Wesentliche, kommt die DCM 3260 sehr puristisch und klar rüber. Die Materialien sind wie bei Philips üblich, sehr hochwertig und von einer sehr angenehmen Haptik!! Bisher ist noch niemand in unserer Wohnung gewesen, der nicht auch ein Lob für diese Anlage übrig hatte!! Alles in allem ein echter „Hingucker“ der technisch keine Wünsche offen lässt. Wenn ich ein Testmagazin wäre, wäre das sicher eine 1A-Kaufempfehlung :-)
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Stefan01
09/12/2013
Deutschland
Kompakte Wunderkiste
Ein tolles Produkt für alle, die viele Funktionen in einem Gerät haben wollen. Meine Tochter im Teenageralter hat keinen Platz in Ihrem Zimmer für HiFi-Anlage mit Boxen übrig, daher kamen wir auf dieses Gerät. Es erfüllt alle Anforderungen und überzeugte uns mit attraktivem Design gepaart mit tollem Sound. Vor allen Dingen die zwei Apple-Docks ermöglichen Wiedergabe aller Apple-Phones und Pods der letzten zwei Generationen. Besonders gefällt auch die Weckfunktion mit sanftem Lautstärkeanstieg.
Sì, consiglio questo prodotto
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