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Fuori produzione

Elegante sistema audio micro

DCM278/12

3.9

| (14) Recensioni

Ossessionati dall'audio

Riproduci la musica del tuo iPhone/iPod con un audio eccellente mentre lo ricarichi con l'elegante sistema di riproduzione musicale micro Philips. Il design piatto e compatto consente il montaggio a parete per l'abbinamento con qualsiasi arredamento. La tecnologia USB diretta, inoltre, offre delle opzioni di riproduzione aggiuntive.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

Ossessionati dall'audio

  • base docking per iPhone/ iPod

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

14

Recensioni

2

10/09/2013

Italia

Italia

OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO

Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Micro Hi-Fi System

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02/08/2011

Italia

Italia

Docking Station i-Pod/i-Phone DCM278/12

Prodotto davvero eccezionale nel rapporto qualità/prezzo. Imballo a prova di corriere e spedizione ultrarapida! Scelto e pagato il prodotto nella notte tra sabato e domenica, lo stesso è arrivato all'indirizzo indicato in tempi incredibilmente rapidi (martedì, cioè 2 giorni dopo). Servizio clienti da prendere a modello. Di certo farò ancora acquisti su questo sito. Assolutamente consigliato!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Elegante sistema audio micro

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05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

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Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Élégante microchaîne

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