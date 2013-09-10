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Fuori produzione
DCM278/12
Ossessionati dall'audio
Riproduci la musica del tuo iPhone/iPod con un audio eccellente mentre lo ricarichi con l'elegante sistema di riproduzione musicale micro Philips. Il design piatto e compatto consente il montaggio a parete per l'abbinamento con qualsiasi arredamento. La tecnologia USB diretta, inoltre, offre delle opzioni di riproduzione aggiuntive.
base docking per iPhone/ iPod
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
3.9
su 5
14
Recensioni
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Micro Hi-Fi System
Sì, consiglio questo prodotto
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Roby18
02/08/2011
Italia
Docking Station i-Pod/i-Phone DCM278/12
Prodotto davvero eccezionale nel rapporto qualità/prezzo. Imballo a prova di corriere e spedizione ultrarapida! Scelto e pagato il prodotto nella notte tra sabato e domenica, lo stesso è arrivato all'indirizzo indicato in tempi incredibilmente rapidi (martedì, cioè 2 giorni dopo). Servizio clienti da prendere a modello. Di certo farò ancora acquisti su questo sito. Assolutamente consigliato!
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Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Elegante sistema audio micro
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énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Élégante microchaîne
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Questa revisione è stata effettuata per DCM278 Élégante microchaîne