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Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Alimentazione e audio ricco grazie alla base docking di ricarica per il tuo iPod/iPhone disponibile su questo sistema Micro di Philips. La funzione Dynamic Bass Boost ipnotizzerà le tue orecchie mentre il design elegante e compatto ottimizzerà l'audio in qualsiasi ambiente e allieterà i tuoi sensi.
Base docking per iPod/iPhone
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
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4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM186 Microchaîne classique
Sì, consiglio questo prodotto
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