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Fuori produzione
DCM1130/12
Rilassati ascoltando ottima musica
Alimentazione e audio ricco grazie alla base docking di ricarica per il tuo iPod/iPhone disponibile su questo sistema Micro di Philips. La funzione Dynamic Bass Boost ipnotizzerà le tue orecchie mentre il design elegante e compatto ottimizzerà l'audio in qualsiasi ambiente e allieterà i tuoi sensi.
con connettore a 30 pin
per iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
10 W
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
Grazie al pratico telecomando, che assicura la massima facilità di utilizzo, non devi far altro che sederti e rilassarti.
Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
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