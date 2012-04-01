Potenza totale in uscita 10 W RMS

Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.