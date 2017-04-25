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Fuori produzione

Sistema musicale micro

DCB2270/10

2

| (7) Recensioni

Sistema audio per la tua casa

Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad con DualDock tramite i connettori Lightning e a 30 pin e sfrutta la tecnologia DAB+. Il sistema musicale ti offre un audio sensazionale ed è perfetto per qualsiasi tipo di ambiente, grazie al supporto da tavolo 2 in 1 per la massima flessibilità di posizionamento

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Sistema audio per la tua casa

  • DualDock per iPod/iPhone

  • Montaggio in piano o a parete

  • CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM

  • 20 W max

DualDock per ricaricare e giocare con i dispositivi Apple (Lightning e a 30 pin)

DualDock per ricaricare e giocare con i dispositivi Apple (Lightning e a 30 pin)

L'innovativo Philips DualDock con connettore Lightning e a 30 pin consente di ricaricare e utilizzare qualsiasi dispositivo Apple. Creato per fondere stile elegante e connettività, consente di passare da un connettore all'altro in pochi secondi. Ascolta i tuoi brani preferiti da qualunque dispositivo Apple che desideri utilizzare.

Potenza massima in uscita 20 W RMS

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.0

su 5

7

Recensioni

5
4

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage

Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage

Sì, consiglio questo prodotto

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12/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

FM Reception

Just bought one for conservatory, DAB reception not available in this area, FM very poor, comes with FM aerial but no socket to fix it in, so therefore reception terrible. Will have to return to shop and exchange for radio that works.

Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Micro music system

Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Micro music system

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