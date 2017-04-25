Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DCB2270/10
Sistema audio per la tua casa
Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad con DualDock tramite i connettori Lightning e a 30 pin e sfrutta la tecnologia DAB+. Il sistema musicale ti offre un audio sensazionale ed è perfetto per qualsiasi tipo di ambiente, grazie al supporto da tavolo 2 in 1 per la massima flessibilità di posizionamento
DualDock per iPod/iPhone
Montaggio in piano o a parete
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM
20 W max
L'innovativo Philips DualDock con connettore Lightning e a 30 pin consente di ricaricare e utilizzare qualsiasi dispositivo Apple. Creato per fondere stile elegante e connettività, consente di passare da un connettore all'altro in pochi secondi. Ascolta i tuoi brani preferiti da qualunque dispositivo Apple che desideri utilizzare.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
2.0
su 5
7
Recensioni
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage
me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Mini Stereoanlage
Horseguard
12/05/2015
United Kingdom
FM Reception
Just bought one for conservatory, DAB reception not available in this area, FM very poor, comes with FM aerial but no socket to fix it in, so therefore reception terrible. Will have to return to shop and exchange for radio that works.
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Micro music system
Questa revisione è stata effettuata per DCB2270 Micro music system