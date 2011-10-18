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Fuori produzione
Un buon inizio
Svegliati dolcemente ascoltando ottima musica o rimani sempre aggiornato con le notizie della radio grazie al sistema docking Philips per iPhone/iPod. Rendi le tue mattine più piacevoli con il suono puro e aggiungi stile alla tua camera da letto con il mobiletto in alluminio.
Alluminio
Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
4.0
su 5
15
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Passval
18/10/2011
France
Excellent produit, très bon rendu musical.
Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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cumba38
16/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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marg2011
16/10/2011
Nederland
Dit product heeft fantastische eigenschappen
Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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