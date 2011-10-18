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Fuori produzione

Sistema docking per iPod/iPhone

DC290/12

4

| (15) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Un buon inizio

Svegliati dolcemente ascoltando ottima musica o rimani sempre aggiornato con le notizie della radio grazie al sistema docking Philips per iPhone/iPod. Rendi le tue mattine più piacevoli con il suono puro e aggiungi stile alla tua camera da letto con il mobiletto in alluminio.

Vedi tutti i vantaggi

ascoltando ottima musica dal tuo iPhone/iPod

Un buon inizio

  • Alluminio

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone

Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

15

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

18/10/2011

France

France

Excellent produit, très bon rendu musical.

Un design sobre et moderne, appareil discret et fonctionnel avec un excellent rendu sonore. J'ai été impressionné par la restitution des sons graves et aigus. Le DC290 en terme de sonorité se rapproche plus d'une mini chaîne que d'une simple station d'accueil d'iphone ou ipod. Si vous voulez profiter au maximum de son potentiel, alors a surtout ne pas utiliser comme radio réveil ce serait un gâchis.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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16/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Bon produit, avec une bonne qualité au niveau du son.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC290 station d'accueil pour iPod/iPhone

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16/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product heeft fantastische eigenschappen

Ik ben zeer tevreden je gaat slapen met je favoriete muziek en je wordt er mee wakker en je i-phone is weer opgeladen alles in 1keer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DC290 dockingsysteem voor iPod/iPhone

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