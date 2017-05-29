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Fuori produzione

Altoparlanti cinema Zenit

CSS5530B/12

4.2

| (15) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

Look pulito e ordinato

Scopri la semplicità degli altoparlanti cinema Philips Zenit e goditi un suono naturale e bilanciato, frutto di un design innovativo e materiali moderni e genuini. Un sistema di gestione intelligente dei cavi e altoparlanti posteriori wireless assicurano il massimo ordine e un'esperienza di ascolto sublime.

Vedi tutti i vantaggi

Addio a cavi e disordine

Look pulito e ordinato

  • Posteriori e subwoofer wireless 5.1 CH

  • Bluetooth® e NFC

  • HDMI 4K-2K

Altoparlanti posteriori e subwoofer wireless per una semplice configurazione

Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Gli altoparlanti MTM consentono la riproduzione di un audio forte e realistico

La configurazione MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer) sugli speaker principali e su quelli satellitari ti consente di riprodurre l'audio in modo forte e realistico, qualsiasi sia la posizione di ascolto. Quando stai seduto, potrai apprezzare un audio nitido e cristallino, dimenticando le distorsioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

15

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

29/05/2017

France

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Bon rapport qualité prix !

Installation simple, design moderne et les performances sont au rendez vous.

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29/06/2016

France

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Proche de la perfection

Les réglages sont ultras simples (Bass / Treble / etc...) , tout est accessible directement de la télécommande MAIS, et c'est là où mon problème se pose, tous les réglages sont communs à la source sélectionnée. Je m'explique, vous pouvez sélectionner plusieurs sources d'entrées sur votre Kit 5.1 ( HDMI / Optique / Auxiliaire / etc...) en revanche, les réglages sons que vous avez appliqué pour votre téléviseur en mode HDMI ne sont pas forcement identique à ceux que vous souhaitez appliquer à votre lecteur audio de salon que vous avez branché en sortie Optique. Du coup, il faut prendre une poignée de secondes afin de régler comme vous le souhaitez, votre configuration son en fonction de l'appareil que vous souhaitez utiliser. Certes, cela n'est pas réellement gênant (après quelques utilisations, les réglages se font sans même regarder la télécommande, cela devient instinctif vu que toutes les réglages se modifient en quelques clics) mais les ingénieurs Philips auraient pu penser à mettre une puce mémoire en plus dans l'appareil (vu ce que ça coûte à l'achat et à programmer par la suite) afin de nous éviter cette petite manipulation "non nécessaire" dans l'absolue. Sortie de cette contrainte (encore que...) , le système est absolument bluffant d'efficacité autant sur la qualité sonore que sur l'installation du système lors du déballage du Kit (à tout casser, pour une personne "normale" , en 10Mn l'ensemble est branché et prêt à envoyer du son). Comptez, si comme moi vous êtes minutieux dans vos réglages, une petite heure pour tester tous les réglages possibles pour toutes les sources que vous avez branché (TV / Lecteur HiFi de Salon / Apple TV / Bluetooth... en ce qui me concerne). Un point agréable également, c'est la qualité audio lors de l'envoi en Bluetooth de vos musiques préférées (personnellement, je connecte mon MAC en Bluetooth pour faire sortir le son de ma bibliothèque audio directement sur le Kit 5.1 dans le salon) , et si vos différents fichiers musicaux sont de bonnes qualités ( FLAC / ALAC / etc... , et non pas du banal Mp3 compressé) vous pourrez apprécier leurs sonorités à leurs justes valeurs sans pour autant vous ruiner. ATTENTION : Ce Kit 5.1 n'est pas un réel Kit dit " audiophile " , vous n'obtiendrez pas la qualité d'un vrai DAC (ou système équivalent) dans la reproduction du son voulu , mais pour ce prix là vous allez pouvoir obtenir un son qui bluffera 99% des vos invités lors de vos différentes soirées ou lors de vos visionnages de vos films / concerts / etc... préférés.

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22/10/2015

France

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Parfait !

installation facile, System arrière et caisson sans fils, ligne parfaite, connexion complète. Son clair Facile à installer Bonne connexion à la TV Basse bien audible Commandes intuitives Trés bon produit ! n'hésité pas !!!

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