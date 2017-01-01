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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
CSS5330B/12
Look pulito e ordinato
Scopri la semplicità degli altoparlanti cinema Philips Zenit e goditi un suono naturale e bilanciato, frutto di un design innovativo e materiali moderni e genuini. Un sistema di gestione intelligente dei cavi e un subwoofer wireless assicurano il massimo ordine e un'esperienza di ascolto sublime.
Subwoofer wireless a 3.1 CH
Bluetooth® e NFC
HDMI 4K-2K
L'HDMI 4K2K incorpora lo standard HDMI 1.4, che aggiunge il supporto per contenuti video in Ultra HD. Attualmente ciò corrisponde al 4K, che ha dimensioni massime di 4.096 pixel in larghezza e 2.160 pixel in altezza, pari a quattro volte le dimensioni di un display HD standard di 1080p. Il termine indica una risoluzione leggermente più bassa di 4K, ossia 3.840 pixel in larghezza e 2.160 pixel in altezza. L'HDMI 1.4 supporta entrambi i formati. I display 4K collocano i sistemi Home Theater di fascia alta fra quelli utilizzati in molti cinema. Inoltre, per garantire una lunga durata degli altoparlanti, tale standard è stato integrato anche nella realizzazione dei TV 4K.
La configurazione MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer) sugli speaker principali e su quelli satellitari ti consente di riprodurre l'audio in modo forte e realistico, qualsiasi sia la posizione di ascolto. Quando stai seduto, potrai apprezzare un audio nitido e cristallino, dimenticando le distorsioni.
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