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Questo coperchio copre il pannarello e la frusta crea il massimo in termini di compattezza e leggerezza della schiuma. Sia il coperchio che la frusta sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Compatibile con SENSEO® Milk Twister.

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  • 8 April 2026

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