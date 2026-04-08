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Coperchio+frusta
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CP9934/01
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Questo coperchio copre il pannarello e la frusta crea il massimo in termini di compattezza e leggerezza della schiuma. Sia il coperchio che la frusta sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Compatibile con SENSEO® Milk Twister.
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