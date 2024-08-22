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Recipiente del robot da cucina

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Daily: questo robot da cucina della collezione Philips Daily presenta un design compatto che include un recipiente da 2,1 l, un frullatore da 1,75 l e molti altri accessori ad alte prestazioni. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai stato così facile!

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  • 22 August 2024

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