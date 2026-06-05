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Porta-accessori del robot da cucina
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CP9826
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Questo robot da cucina della collezione Philips Daily presenta un design compatto che include un recipiente da 2,1 l, un frullatore da 1,75 l e molti altri accessori ad alte prestazioni. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai stato così facile!
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