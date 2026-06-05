ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Porta-accessori del robot da cucina

Fuori produzione

Supporto

Porta-accessori del robot da cucina

CP9826

Porta-accessori del robot da cucina

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Questo robot da cucina della collezione Philips Daily presenta un design compatto che include un recipiente da 2,1 l, un frullatore da 1,75 l e molti altri accessori ad alte prestazioni. Preparare pietanze gustose e genuine non è mai stato così facile!

  • PDF file
  • 5 June 2026

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti