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Avance Collection Contenitore polpa

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La polpa cade all'interno dell'apposito contenitore della centrifuga Philips. Ciò significa che non è più necessario rimuovere la polpa dalle altre parti come ad esempio dal coperchio.

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  • 31 August 2024

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