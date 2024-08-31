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Avance Collection Contenitore polpa
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CP9800
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La polpa cade all'interno dell'apposito contenitore della centrifuga Philips. Ciò significa che non è più necessario rimuovere la polpa dalle altre parti come ad esempio dal coperchio.
Avance CollectionEstrattore - Ricondizionato
HR1894/80R1
Avance CollectionEstrattore di succo
Avance CollectionEstrattore MicroMasticating
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