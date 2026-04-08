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Accessorio frusta singolo per frullatore a immersione Philips per montare la panna, fare la maionese, l'impasto per i pan cake e molto altro ancora. Rende il tuo frullatore a immersione multifunzione e versatile.

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  • 8 April 2026

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