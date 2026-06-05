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Il nuovo robot da cucina Viva è un sistema 4 in 1 con un recipiente da 2,1 l, frullatore da 1,75 l, tritatutto e spremiagrumi. I suoi accessori ti consentono di utilizzare più di 30 funzioni. La tecnologia PowerChop, inoltre, ti consente di tritare tutti gli ingredienti al meglio
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