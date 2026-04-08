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Con tecnologia ProBlend 6 3D, potenza di 1400 W e velocità massima di 35.000 giri al minuto, crea frullati perfetti per gusto e consistenza. Inoltre, è dimostrato che motiva gli utenti a consumare più frutta e verdura.
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