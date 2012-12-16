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Fuori produzione

Sistema audio/video per auto

CED1900BT/12

Musica e video live in auto

Il modello Philips CED1900BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica e video live in auto

  • 15,7 cm (6.2") touch screen

  • Bluetooth

Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming

Ricevitore Bluetooth integrato per chiamate e riproduzione di file musicali in streaming

La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Uscita audio per l'aggiunta di un amplificatore

Specifiche tecniche

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