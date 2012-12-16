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Fuori produzione
CED1900BT/12
Musica e video live in auto
Il modello Philips CED1900BT è dotato di un display LCD a colori da 6,2" per la riproduzione di foto e video e per il massimo divertimento in auto. Puoi inoltre vedere film e ascoltare musica da varie sorgenti e non perdere mai una chiamata grazie al ricevitore Bluetooth® integrato.
15,7 cm (6.2") touch screen
Bluetooth
La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di usare il telefono cellulare in modo sicuro mentre guidi e non devi perdere nessuna chiamata importante. Con il ricevitore Bluetooth® integrato, puoi anche riprodurre con facilità i tuoi file musicali dal telefono sull'autoradio.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
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