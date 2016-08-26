ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

Sistema audio/video per auto

CE600BT/12

Musica e video live in auto

Il nuovo Philips CE600BT è dotato di tutte le funzioni importanti di cui hai bisogno per usufruire di una qualità audio e video elevata in auto, come ad esempio il display WVGA da 17,3 cm per una visualizzazione perfetta e un processore DSP avanzato con un convertitore digitale-analogico da 24 bit per un audio cristallino.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Musica e video live in auto

  • WVGA da 17,3 cm (6,8")

  • DSP

  • Ricerca e riproduzione wireless

Music Zone per un audio regolabile

Music Zone per un audio regolabile

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Design telaio 2 DIN a incastro perfetto

Design telaio 2 DIN a incastro perfetto.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee