Music Zone per un audio regolabile

L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.