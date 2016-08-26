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Fuori produzione
CE600BT/12
Musica e video live in auto
Il nuovo Philips CE600BT è dotato di tutte le funzioni importanti di cui hai bisogno per usufruire di una qualità audio e video elevata in auto, come ad esempio il display WVGA da 17,3 cm per una visualizzazione perfetta e un processore DSP avanzato con un convertitore digitale-analogico da 24 bit per un audio cristallino.
WVGA da 17,3 cm (6,8")
DSP
Ricerca e riproduzione wireless
L'innovativa tecnologia Music Zone di Philips consente al guidatore e ai passeggeri di ascoltare musica con effetti spaziali più vivaci, proprio come è stata creata dall'artista. È possibile alternare le zone di ascolto tra guidatore e passeggeri, per ottenere il migliore audio possibile nell'auto. Un pulsante dedicato al controllo delle zone di ascolto offre tre impostazioni predefinite - sinistra, destra e davanti (e tutto) per consentirti di trovare la giusta soluzione in modo semplice e dinamico alle tue esigenze di ascolto, sia da solo che con altri passeggeri a bordo.
Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.
Design telaio 2 DIN a incastro perfetto.
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