ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Immagine principale
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2335/12

3

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

Ascolta i brani del tuo smartphone, riproduci in streaming la tua libreria musicale mediante Bluetooth e riproduci CD e MP3 con questo sistema musicale Philips compatto di tipo all-in-one. Ricarica tutti i tuoi dispositivi intelligenti, dagli smartphone ai tablet, usando la porta di ricarica USB integrata.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

  • 30 W

  • Bluetooth®

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Potenza in uscita massima 30 W

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
2
1

26/12/2015

Italia

Italia

Buono, ma MANCA RDS!!!!!!!

Quasi incredibile! Manca sistema rds. L'ho acquistato senza verificarne la presenza dandola per scontata, data la sua diffusione ormai anche sui sistemi di minor valore. Grande delusione al primo utilizzo: non identifica le stazione radio!! E neppure i brani dei cd! Se avessi verificato prima non l'avrei acquistato. Per il resto mi sembra buono, ma non ho ancora utilizzato il bluetooth e le altre connessioni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2335 Sistema musicale micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2335 Sistema musicale micro

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee