Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rilassati ascoltando dell'ottima musica
Ascolta i brani del tuo smartphone, riproduci in streaming la tua libreria musicale mediante Bluetooth e riproduci CD e MP3 con questo sistema musicale Philips compatto di tipo all-in-one. Ricarica tutti i tuoi dispositivi intelligenti, dagli smartphone ai tablet, usando la porta di ricarica USB integrata.
30 W
Bluetooth®
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
3.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
tiziba
26/12/2015
Italia
Buono, ma MANCA RDS!!!!!!!
Quasi incredibile! Manca sistema rds. L'ho acquistato senza verificarne la presenza dandola per scontata, data la sua diffusione ormai anche sui sistemi di minor valore. Grande delusione al primo utilizzo: non identifica le stazione radio!! E neppure i brani dei cd! Se avessi verificato prima non l'avrei acquistato. Per il resto mi sembra buono, ma non ho ancora utilizzato il bluetooth e le altre connessioni.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2335 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2335 Sistema musicale micro