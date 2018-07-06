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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM2056/12

3.9

| (14) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Riproduci anche a casa la tua musica portatile. Questo sistema musicale micro di Philips è dotato di USB diretta e MP3-link. Anche durante lo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth, questo sistema audio ti consentirà di goderti la tua musica senza più problemi.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio per la tua casa

  • Bluetooth

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Sportello anteriore scorrevole motorizzato per uno stile e un'eleganza inconfondibili

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Installabile a parete per un posizionamento flessibile

Installabile a parete per un posizionamento flessibile

Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

14

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BTM2056 Microchaîne

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12/07/2013

France

France

Compratore verificato

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Sì, consiglio questo prodotto

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12/07/2013

France

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