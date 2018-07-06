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Fuori produzione
Audio per la tua casa
Riproduci anche a casa la tua musica portatile. Questo sistema musicale micro di Philips è dotato di USB diretta e MP3-link. Anche durante lo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth, questo sistema audio ti consentirà di goderti la tua musica senza più problemi.
Bluetooth
Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.
Questo sistema audio Philips è una combinazione perfetta di design sottile e versatile che si abbina perfettamente ai tuoi spazi. La base del sistema audio è un supporto che consente di appoggiare in maniera sicura ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o mobiletto. Il montaggio a parete, consente inoltre la stessa flessibilità del supporto verticale.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
3.9
su 5
14
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BTM2056 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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lede
12/07/2013
France
Compratore verificato
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Sì, consiglio questo prodotto
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Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
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