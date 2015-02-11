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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BTM1180/12

2.5

| (2) Recensioni

Audio ricco e potente

Ascolta tutti i tuoi brani musicali digitali dallo smartphone tramite Bluetooth. Questo sistema micro Philips riproduce anche CD-MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti Bass Reflex per bassi più profondi e potenti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Audio ricco e potente

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • 20 W max

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

11/02/2015

Italia

Italia

piccolo e dal bel design, qualita della musica eccellente ma.....

.....mancano due cose essenziali: .l' RDS nelle stazioni radio .l' ingresso per la cuffia. il Jack funzuiona solo in entrata non c'è l'uscita) L' equalizzzatore è piuttosto spartano, non è possibile modificare alti e bassi. Il display ha caratteri molto piccoli e poco visibili a distanza per chi come è avanti negli anni Foerse ero stato abituato male dal mio precedente MINI STEREO da 100 watt che mi ha lasciato all' improvviso

Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Sistema musicale micro

Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Sistema musicale micro

12/05/2017

France

France

Compratore verificato

Juste pour les enfants.

J'ai jamais ressenti l'effet stéréo. son grossier.

Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Microchaîne

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