.....mancano due cose essenziali: .l' RDS nelle stazioni radio .l' ingresso per la cuffia. il Jack funzuiona solo in entrata non c'è l'uscita) L' equalizzzatore è piuttosto spartano, non è possibile modificare alti e bassi. Il display ha caratteri molto piccoli e poco visibili a distanza per chi come è avanti negli anni Foerse ero stato abituato male dal mio precedente MINI STEREO da 100 watt che mi ha lasciato all' improvviso