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Fuori produzione
BTM1180/12
Audio ricco e potente
Ascolta tutti i tuoi brani musicali digitali dallo smartphone tramite Bluetooth. Questo sistema micro Philips riproduce anche CD-MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti Bass Reflex per bassi più profondi e potenti.
Bluetooth®
CD, USB, FM
20 W max
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
2.5
su 5
2
Recensioni
magistrm
11/02/2015
Italia
piccolo e dal bel design, qualita della musica eccellente ma.....
.....mancano due cose essenziali: .l' RDS nelle stazioni radio .l' ingresso per la cuffia. il Jack funzuiona solo in entrata non c'è l'uscita) L' equalizzzatore è piuttosto spartano, non è possibile modificare alti e bassi. Il display ha caratteri molto piccoli e poco visibili a distanza per chi come è avanti negli anni Foerse ero stato abituato male dal mio precedente MINI STEREO da 100 watt che mi ha lasciato all' improvviso
Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Sistema musicale micro
Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Sistema musicale micro
coren21
12/05/2017
France
Compratore verificato
Juste pour les enfants.
J'ai jamais ressenti l'effet stéréo. son grossier.
Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Microchaîne
Questa revisione è stata effettuata per BTM1180 Microchaîne