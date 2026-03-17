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Beard Trimmer 5000 SeriesStyling della barba con sistema di raccolta dei peli

BT5775/15

4.3
| (168) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Massima precisione, minimo sforzo
Ottieni la massima precisione senza sforzi. Grazie alle lame in metallo autoaffilanti e all'innovativo sistema di raccolta dei peli, il nostro rifinitore affina e semplifica la tua routine di cura del corpo. Inoltre, la tecnologia BeardSense aumenta la potenza esattamente quando serve.
Vedi tutti i vantaggi

Per una barba precisa e meno disordinata

Massima precisione, minimo sforzo

  • Lame 100% in metallo

  • Incrementi di precisione di 0,2 mm

  • Tecnologia BeardSense

  • Sistema di raccolta dei peli

  • Fino a 100 minuti di autonomia

Massima precisione e prestazioni durature

Massima precisione e prestazioni durature

Le lame in metallo autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.

Modella la tua barba con la precisione che desideri

Modella la tua barba con la precisione che desideri

La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.

Progettato per catturare i peli mentre tagli

Progettato per catturare i peli mentre tagli

Il nostro innovativo sistema di raccolta dei peli cattura efficacemente fino all'80% dei peli tagliati*, riducendo il fastidio durante la rasatura.

Specifiche tecniche

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4.3

su 5

168

Recensioni

88%

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17/03/2026

Italia

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Compratore verificato

L'ASSO NELLA MANICA

Prodotto perfetto, esattamente come mi aspettavo! La svolta proprio

Questa revisione è stata effettuata per Beard Trimmer 7000 Series BT7665/15 Styling della barba con sistema di raccolta dei peli

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27/11/2025

Italia

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Ottimo regolabarba, preciso e pratico

Sto usando il Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5775/15 da un po’ di tempo e ne sono davvero soddisfatto. Il taglio è molto buono e le regolazioni sono precise, permettono di ottenere facilmente la lunghezza desiderata. Molto utile il sistema di raccolta dei peli: direi che trattiene circa il 90% dei residui, e questo rende la pulizia molto più semplice e veloce rispetto ad altri modelli che ho provato. Anche la batteria mi ha stupito: l’ho testata durante una vacanza di 15 giorni senza mai ricaricarla, e ha retto senza problemi. L’aspetto è solido, ricorda quasi un tagliacapelli professionale. Ho trovato comoda anche la lama di rifinitura piccola, ideale per i dettagli; l’unico punto migliorabile è che per montarla bisogna rimuovere anche il raccogli peli, quindi non è rapidissimo cambiare testina. Nel complesso, però, l’esperienza è stata molto positiva: taglio preciso, lunga autonomia e un sistema raccoglipeli davvero comodo. Consigliato!

Pro

Regolazioni precise, sistema raccolta peli, batteria di lunga durata

Contro

Poco intuitivo il cambio di testina

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beard Trimmer 5000 Series BT5775/15 Styling della barba con sistema di raccolta dei peli

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26/11/2025

Italia

Italia

UN RASOIO EFFICIENTE E DALLA FACILE PULIZIA

Ringrazio Philips per avermi permesso di testare questo rasoio. Iniziamo da cosa contiene questa versione (BT5775/15 – serie 5000): - Rasoio (di colore nero) - Lametta standard - Lametta di precisione - Pettine corto (0,4 – 10 mm) - Pettine lungo (10,4 – 20 mm) - Supporto raccoglipeli - Sacca da viaggio non rigida - Pettine - Cavo di ricarica usb Il rasoio è molto carino dal punto di vista estetico e la nuova forma più affusolata consente di manipolarlo con estrema facilità/comodità (il fatto che sia abbastanza leggero facilita il tutto). Il cambio delle lamette si effettua con una facilità disarmante (la freccia sul frontale indica dove devi sollevare la lametta per rimuoverla mentre l’inserimento è equivalente a mettere una batteria), non mi è mai capitato, in settimane di utilizzo, che la lametta non si incastrasse correttamente. Molta attenzione bisogna fare se si usa il pettine corto ed il supporto raccoglipeli, prima bisogna inserire il supporto e poi il pettine (lo stesso vale per la rimozione, altrimenti si rischia di far danni), inoltre il supporto raccoglipeli si può usare solo con la lametta standard, sconsiglio l’uso del raccoglipeli se si ha una barba molto lunga poiché lo si dovrebbe svuotare un po’ troppo frequentemente. Per quanto riguarda la precisione del taglio, da 0,4 a 2 mm si ha uno stacco di 0,2 mm, poi da 2 a 5 mm si ha uno stacco di 0,5 mm, ed infine da 5 a 10 mm si ha uno stacco di 1 mm. Da 10 mm in poi (usando il pettine lungo) si ripete il ciclo di stacchi, quindi chi ha barbe corte o medie non si può lamentare per quanto riguarda gli stacchi, diverso per chi capita nella via di mezzo o ha barbe lunghe. Non posso che parlare positivamente dell’efficienza di questo rasoio nel taglio, effettivamente rispetta le lunghezze indicate (vedi la differenza da uno stacco all’altro), inoltre regola automaticamente la potenza di taglio in base alla resistenza indotta dalla barba ed anche dalla pelle stessa, infatti rispetto al mio vecchio rasoio Philips non ho mai avuto la classica irritazione post-taglio. Le due principali pecche sono la mancanza della base di ricarica (che si può, però, acquistare a parte se non si trova la versione con questa inclusa) e la sacca da viaggio non rigida. Altra cosa molto importante, se si ha una barba secca e fine è essenziale pulirlo correttamente alla fine di ogni utilizzo, anche internamente, perché l’eventuale rimbalzo dei peli fa in modo che questi finiscano ovunque, anche con il supporto raccoglipeli (anche se molto meno con l’uso di quest’ultimo).

Pro

rasatura pulita ed efficiente, ergonomico, facile pulizia, facile sostituzione delle lamette

Contro

supporto raccoglipeli inadatto per barbe lunghe, manca base di ricarica, pulizia frequente con barbe fini, stacchi elevati passati i 5/15 mm

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beard Trimmer 5000 Series BT5775/15 Styling della barba con sistema di raccolta dei peli

Sì, consiglio questo prodotto

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