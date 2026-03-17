Ringrazio Philips per avermi permesso di testare questo rasoio. Iniziamo da cosa contiene questa versione (BT5775/15 – serie 5000): - Rasoio (di colore nero) - Lametta standard - Lametta di precisione - Pettine corto (0,4 – 10 mm) - Pettine lungo (10,4 – 20 mm) - Supporto raccoglipeli - Sacca da viaggio non rigida - Pettine - Cavo di ricarica usb Il rasoio è molto carino dal punto di vista estetico e la nuova forma più affusolata consente di manipolarlo con estrema facilità/comodità (il fatto che sia abbastanza leggero facilita il tutto). Il cambio delle lamette si effettua con una facilità disarmante (la freccia sul frontale indica dove devi sollevare la lametta per rimuoverla mentre l’inserimento è equivalente a mettere una batteria), non mi è mai capitato, in settimane di utilizzo, che la lametta non si incastrasse correttamente. Molta attenzione bisogna fare se si usa il pettine corto ed il supporto raccoglipeli, prima bisogna inserire il supporto e poi il pettine (lo stesso vale per la rimozione, altrimenti si rischia di far danni), inoltre il supporto raccoglipeli si può usare solo con la lametta standard, sconsiglio l’uso del raccoglipeli se si ha una barba molto lunga poiché lo si dovrebbe svuotare un po’ troppo frequentemente. Per quanto riguarda la precisione del taglio, da 0,4 a 2 mm si ha uno stacco di 0,2 mm, poi da 2 a 5 mm si ha uno stacco di 0,5 mm, ed infine da 5 a 10 mm si ha uno stacco di 1 mm. Da 10 mm in poi (usando il pettine lungo) si ripete il ciclo di stacchi, quindi chi ha barbe corte o medie non si può lamentare per quanto riguarda gli stacchi, diverso per chi capita nella via di mezzo o ha barbe lunghe. Non posso che parlare positivamente dell’efficienza di questo rasoio nel taglio, effettivamente rispetta le lunghezze indicate (vedi la differenza da uno stacco all’altro), inoltre regola automaticamente la potenza di taglio in base alla resistenza indotta dalla barba ed anche dalla pelle stessa, infatti rispetto al mio vecchio rasoio Philips non ho mai avuto la classica irritazione post-taglio. Le due principali pecche sono la mancanza della base di ricarica (che si può, però, acquistare a parte se non si trova la versione con questa inclusa) e la sacca da viaggio non rigida. Altra cosa molto importante, se si ha una barba secca e fine è essenziale pulirlo correttamente alla fine di ogni utilizzo, anche internamente, perché l’eventuale rimbalzo dei peli fa in modo che questi finiscano ovunque, anche con il supporto raccoglipeli (anche se molto meno con l’uso di quest’ultimo).