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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BT55P/00
Audio potente nel palmo di una mano
Scegli la colonna sonora delle tue giornate e riproduci musica senza fili grazie a questo altoparlante compatto e portatile. Scegli tra i colori alla moda quello più adatto al tuo stile, mentre la batteria ricaricabile integrata ti consente di ascoltare musica quando e dove vuoi.
Bluetooth®
Batteria ricaricabile
2 W
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
3.0
su 5
1
Recensione
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Questa revisione è stata effettuata per BT55W Enceinte portable sans fil
Questa revisione è stata effettuata per BT55W Enceinte portable sans fil