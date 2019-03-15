Scatenati al ritmo dei tuoi brani preferiti

Riempi la stanza con i tuoi brani preferiti grazie all'altoparlante Bluetooth tascabile. Questo altoparlante compatto ti regala sei ore di riproduzione musicale e un audio nitido, anche al massimo volume. La portata wireless è di 10 metri, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per scatenarti.