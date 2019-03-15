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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT51W/00

Scatenati al ritmo dei tuoi brani preferiti

Riempi la stanza con i tuoi brani preferiti grazie all'altoparlante Bluetooth tascabile. Questo altoparlante compatto ti regala sei ore di riproduzione musicale e un audio nitido, anche al massimo volume. La portata wireless è di 10 metri, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per scatenarti.

Vedi tutti i vantaggi

Scatenati al ritmo dei tuoi brani preferiti

  • Bluetooth®

  • White

Altoparlanti full range da 1,5" per un audio nitido e chiaro

Con un peso di soli 90 g, ti accorgerai appena di portare con te questo piccolo altoparlante. Il driver full-range da 1,5" offre un audio nitido e chiaro anche quando alzi il volume.

5 ore di riproduzione

La batteria ti offre 5 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede meno di 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.

Il Bluetooth è pronto per l'associazione all'accensione

L'associazione con il dispositivo Bluetooth è semplice. Una volta acceso, l'altoparlante è subito pronto all'associazione. La portata wireless è di 10 m.

Specifiche tecniche

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