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Fuori produzione
BT51W/00
Scatenati al ritmo dei tuoi brani preferiti
Riempi la stanza con i tuoi brani preferiti grazie all'altoparlante Bluetooth tascabile. Questo altoparlante compatto ti regala sei ore di riproduzione musicale e un audio nitido, anche al massimo volume. La portata wireless è di 10 metri, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per scatenarti.
Bluetooth®
White
Con un peso di soli 90 g, ti accorgerai appena di portare con te questo piccolo altoparlante. Il driver full-range da 1,5" offre un audio nitido e chiaro anche quando alzi il volume.
La batteria ti offre 5 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede meno di 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.
L'associazione con il dispositivo Bluetooth è semplice. Una volta acceso, l'altoparlante è subito pronto all'associazione. La portata wireless è di 10 m.
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