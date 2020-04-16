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Fuori produzione
BT3900P/00
Musica senza fine
La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente
4W, 8 ore
Ampia portata Bluetooth
Impermeabile, resistente alla polvere
Cinghia USB inclusa
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
Muoviti liberamente con lo smartphone senza preoccuparti che la musica si interrompa. L'altoparlante EverPlay offre una connessione Bluetooth estremamente stabile e a lungo raggio fino a 30 metri, una distanza tre volte superiore rispetto agli standard del settore. Gli altoparlanti sono dotati di un'antenna a elevata sensibilità e di un filtro per radiofrequenze per ridurre al minimo le interferenze di sottofondo.
3.1
su 5
9
Recensioni
Glolola
16/04/2020
Italia
Compratore verificato
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Pro
estetica materiali durata qualita' audio
Contro
nessuno per ora
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile
Data di utilizzo 2020-03-16
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-03-16
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT3900B enceinte portable sans fil
Data di utilizzo 2021-10-29
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-10-29
Sten702
15/10/2017
Italia
Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità
Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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