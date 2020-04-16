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Garanzia di 2 anni
BT3900A/00
Musica senza fine
La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente
4W, 8 ore
Ampia portata Bluetooth
Impermeabile, resistente alla polvere
Cinghia USB inclusa
Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le prestazioni saranno sempre straordinarie.
Il tessuto DuraFit che riveste l'altoparlante offre vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il materiale, dotato di coperture superiori in gomma di colore abbinato al tessuto, è antiscivolo, resistente ai graffi e lavabile per offrire maggiore protezione, mentre l'esclusiva trama a rombi conferisce un look più moderno e sofisticato.
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
3.1
su 5
9
Recensioni
Glolola
16/04/2020
Italia
Compratore verificato
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Pro
estetica materiali durata qualita' audio
Contro
nessuno per ora
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile
Data di utilizzo 2020-03-16
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-03-16
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT3900B enceinte portable sans fil
Data di utilizzo 2021-10-29
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2021-10-29
Sten702
15/10/2017
Italia
Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità
Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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