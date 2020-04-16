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altoparlante wireless portatile

BT3900A/00

3.1

| (9) Recensioni

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Vedi tutti i vantaggi

Musica senza fine

  • 4W, 8 ore

  • Ampia portata Bluetooth

  • Impermeabile, resistente alla polvere

  • Cinghia USB inclusa

Microfono integrato per chiamate in vivavoce

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le prestazioni saranno sempre straordinarie.

Tessuto DuraFit ad alte prestazioni

Tessuto DuraFit ad alte prestazioni

Il tessuto DuraFit che riveste l'altoparlante offre vantaggi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Il materiale, dotato di coperture superiori in gomma di colore abbinato al tessuto, è antiscivolo, resistente ai graffi e lavabile per offrire maggiore protezione, mentre l'esclusiva trama a rombi conferisce un look più moderno e sofisticato.

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

9

Recensioni

3

16/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Pro

estetica materiali durata qualita' audio

Contro

nessuno per ora

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile

Data di utilizzo 2020-03-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile

Data di utilizzo 2020-03-16

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900B enceinte portable sans fil

Data di utilizzo 2021-10-29

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2021-10-29

15/10/2017

Italia

Italia

Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità

Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

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Questa revisione è stata effettuata per BT3900A altoparlante wireless portatile

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