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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT3900B/00

3.1

| (9) Recensioni

Musica senza fine

La mia musica non si ferma mai. L'altoparlante wireless portatile Everplay continua la riproduzione senza interruzioni grazie alla solida connessione Bluetooth e alle intuitive opzioni di ricarica. La sua struttura personalizzata lo rende oltre che piacevole alla vista anche estremamente resistente

Vedi tutti i vantaggi

Musica senza fine

  • 4W, 8 ore

  • Ampia portata Bluetooth

  • Impermeabile, resistente alla polvere

  • Cinghia USB inclusa

Diffusori di bassi per un bass boost e un'estensione extra

L'altoparlante EverPlay offre un audio potente nonostante il design compatto, grazie a un'ampia zona di diffusione dei bassi. Garantisce inoltre un bass boost e un'estensione extra.

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Connessione Bluetooth affidabile fino a 30 m

Connessione Bluetooth affidabile fino a 30 m

Muoviti liberamente con lo smartphone senza preoccuparti che la musica si interrompa. L'altoparlante EverPlay offre una connessione Bluetooth estremamente stabile e a lungo raggio fino a 30 metri, una distanza tre volte superiore rispetto agli standard del settore. Gli altoparlanti sono dotati di un'antenna a elevata sensibilità e di un filtro per radiofrequenze per ridurre al minimo le interferenze di sottofondo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

9

Recensioni

3

16/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Pro

estetica materiali durata qualita' audio

Contro

nessuno per ora

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile

Data di utilizzo 2020-03-16

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900P altoparlante wireless portatile

Data di utilizzo 2020-03-16

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900B enceinte portable sans fil

Data di utilizzo 2021-10-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900B enceinte portable sans fil

Data di utilizzo 2021-10-29

15/10/2017

Italia

Italia

Autoparlante Bluetooth di buona funzionalità

Funzionalità di buona qualità viste le dimensioni. Design veramente ottimo e funzionale. Soddisfatto per l’acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT3900A altoparlante wireless portatile

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Questa revisione è stata effettuata per BT3900A altoparlante wireless portatile

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