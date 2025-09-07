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Garanzia di 2 anni
Lame con punte arrotondate
40 impostazioni di lunghezza
Incrementi di precisione di 0,5 mm
Impermeabile al 100%
Fino a 70 minuti di autonomia
Le lame autoaffilanti con punte arrotondate sono progettate per essere delicate sulla pelle e garantire un'esperienza di rifinitura più confortevole, rimanendo affilate come il primo giorno senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.
La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,5 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.
Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.
4.4
su 5
606
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Maurice Drake
07/09/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…
Pro
Qualità e prezzo
Contro
L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Datocle
25/03/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba
Cavetto
13/02/2025
Italia
Cavetto
Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba
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