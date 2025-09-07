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  • Rifinitura rapida e precisa
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Beard Trimmer 3000 SeriesRifinitura barba con lame con punta arrotondata

BT3620/15

4.4
| (606) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Rifinitura rapida e precisa
Velocità e comfort ogni volta. Le punte arrotondate garantiscono un taglio delicato, mentre le lame autoaffilanti velocizzano il lavoro evitando passate ripetute. Inoltre, con 40 impostazioni di lunghezza, otterrai la precisione esatta che desideri.
Vedi tutti i vantaggi

Per risultati uniformi e delicati

Rifinitura rapida e precisa

  • Lame con punte arrotondate

  • 40 impostazioni di lunghezza

  • Incrementi di precisione di 0,5 mm

  • Impermeabile al 100%

  • Fino a 70 minuti di autonomia

Progettate per una rasatura confortevole ed efficace

Progettate per una rasatura confortevole ed efficace

Le lame autoaffilanti con punte arrotondate sono progettate per essere delicate sulla pelle e garantire un'esperienza di rifinitura più confortevole, rimanendo affilate come il primo giorno senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.

Modella la tua barba con la precisione che desideri

Modella la tua barba con la precisione che desideri

La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,5 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.

Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

606

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

07/09/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Prodotto ottimo, lo uso sia per la barba che per i capelli e funziona alla grande. Prodotto di qualità e a buon prezzo! Lo consiglio…

Pro

Qualità e prezzo

Contro

L’attacco per la ricarica tende, con il tempo, a non funzionare sempre bene!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

25/03/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Semplice e pratico. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Regolabarba

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13/02/2025

Italia

Italia

Cavetto

Caro Philips, carissimi, Potrei anche lasciarti 50000 stelline, prodotti ok, van benissimo, ma solo na cosa vi chiedo, una sola.motivo dovete, e proprio DOVETE perché vi va così, cambiare l'attacco dell'alimentazione dei apparecchi????????? Perché? Na sola domanda : PERCHÉ? COSA VI SPINGE A FARE CIÒ? HO LA SERIE DI 4 RASOI O REGOLABARBA COME LI CHIAMATE, MA PERCHÉ OGNI UNO DELLA SERIE DEVE , E DICO DEVE AVERE IL SUO CARICABATTERIE???????? PERCHÉ DEVO AVERE IL CASSETTO PIENO DI CAVETTI? PERCHÉ VI DIVERTITE COSI MALE È IN MANIERA MALIGNA? PER IL RESTO TUTTO OK, MA IL CAVETTO, PERCHÉ TUTTE LE SANTE VOLTE DIVERSO?????? PERCHEEEEEEEE

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Regolabarba

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