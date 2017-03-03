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Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT2200B/00

4.4

| (21) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto

Un altoparlante che ama l'avventura come te

Questo altoparlante portatile, robusto e resistente all'acqua, può accompagnarti ovunque: in ambienti chiusi o aperti, ovunque tu sia, con la pioggia e con il sole. La sua potenza è pari alla sua resistenza.

Vedi tutti i vantaggi

Un altoparlante che ama l'avventura come te

  • Bluetooth®

  • Microfono integrato per le chiamate

  • Batteria ricaricabile

Usa la tracolla per portarlo ovunque

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Robusto, impermeabile e galleggiante, realizzato per uso esterno

Robusto, impermeabile e galleggiante, realizzato per uso esterno

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

21

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

03/03/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto piccolo e ben fatto

Altoparlante molto piccolo ma ben fatto. Abbinamento bluetooth fantastico (non si scollega mai). La qualità del suono e molto buona, ovviamente non è un impianto hi-fi ma è davvero soddisfacente e ben bilanciata tra toni alti, medi e bassi. Comodo da portare e carino anche esteticamente

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23/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound

This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good

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24/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Bluetooth speaker

I love it portable It's great four different events

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