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Fuori produzione
Un altoparlante che ama l'avventura come te
Questo altoparlante portatile, robusto e resistente all'acqua, può accompagnarti ovunque: in ambienti chiusi o aperti, ovunque tu sia, con la pioggia e con il sole. La sua potenza è pari alla sua resistenza.
Bluetooth®
Microfono integrato per le chiamate
Batteria ricaricabile
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Robusto, impermeabile e galleggiante, realizzato per uso esterno
4.4
su 5
21
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
cipi77
03/03/2017
Italia
Ottimo prodotto piccolo e ben fatto
Altoparlante molto piccolo ma ben fatto. Abbinamento bluetooth fantastico (non si scollega mai). La qualità del suono e molto buona, ovviamente non è un impianto hi-fi ma è davvero soddisfacente e ben bilanciata tra toni alti, medi e bassi. Comodo da portare e carino anche esteticamente
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Questa revisione è stata effettuata per BT2200B altoparlante wireless portatile
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RustyJD
23/07/2017
United Kingdom
Amazing sound
This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good
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Herb
24/02/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Bluetooth speaker
I love it portable It's great four different events
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