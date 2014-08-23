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Fuori produzione

Sistema musicale micro

BT2110/10

4.3

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Audio per la tua casa

Riproduci in streaming musica di alta qualità tramite Bluetooth® con aptX, ottimizzata grazie al sistema di associazione one-touch NFC, il sintonizzatore FM digitale, l'opzione USB Direct e l'ingresso Audio-In, tutto incluso in questa torre musicale Philips. Il sistema è inoltre dotato di un subwoofer integrato per bassi più potenti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dal suono

Audio per la tua casa

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne

Sì, consiglio questo prodotto

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05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Micromuzieksysteem

Sì, consiglio questo prodotto

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05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Pro

prends pas beaucoup de place

Contro

la télécommande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne

Data di utilizzo 2019-02-05

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2019-02-05

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