Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Audio per la tua casa
Riproduci in streaming musica di alta qualità tramite Bluetooth® con aptX, ottimizzata grazie al sistema di associazione one-touch NFC, il sintonizzatore FM digitale, l'opzione USB Direct e l'ingresso Audio-In, tutto incluso in questa torre musicale Philips. Il sistema è inoltre dotato di un subwoofer integrato per bassi più potenti.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balanced, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
La connettività Ingresso audio consente la riproduzione diretta di file audio direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la tua musica preferita con la qualità audio superiore del sistema audio, l'ingresso audio risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.
4.3
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Micromuzieksysteem
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Micromuzieksysteem
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Pro
prends pas beaucoup de place
Contro
la télécommande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne
Data di utilizzo 2019-02-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT2110 Microchaîne
Data di utilizzo 2019-02-05