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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Festa in piscina o sotto la doccia. A modo tuo.
Ovunque. In qualsiasi momento. Questo altoparlante Bluetooth impermeabile assicura bassi corposi in un formato ridotto e offre un audio sorprendentemente potente. Hai a disposizione otto ore di riproduzione e un ingresso audio. In piscina o sotto la doccia, scatenati a modo tuo.
Bluetooth
Black
In piscina, al lago, sotto la doccia. Questo altoparlante impermeabile con livello di protezione IPX7 galleggia ed è in grado di resistere all'immersione fino alla profondità di 1 m per un massimo di 30 minuti.
La batteria offre 8 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.
Controlla la musica con i pulsanti sul lato dell'altoparlante. Premi il pulsante di riproduzione per riprodurre un brano e premi due volte i pulsanti di controllo del volume per passare al brano successivo. La griglia dell'altoparlante è dotata di luci LED che si illuminano di una luce fissa blu o di colori casuali a rotazione.
2.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT150W altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per BT150W altavoz portátil inalámbrico
Data di utilizzo 2020-03-06