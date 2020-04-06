ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

altoparlante wireless portatile

BT150A/00

2

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Festa in piscina o sotto la doccia. A modo tuo.

Ovunque. In qualsiasi momento. Questo altoparlante Bluetooth impermeabile assicura bassi corposi in un formato ridotto e offre un audio sorprendentemente potente. Hai a disposizione otto ore di riproduzione e un ingresso audio. In piscina o sotto la doccia, scatenati a modo tuo.

Vedi tutti i vantaggi

Festa in piscina o sotto la doccia. A modo tuo.

  • Bluetooth

  • Blu

Impermeabile fino a 1 m per un massimo di 30 minuti. Livello di protezione IPX7

In piscina, al lago, sotto la doccia. Questo altoparlante impermeabile con livello di protezione IPX7 galleggia ed è in grado di resistere all'immersione fino alla profondità di 1 m per un massimo di 30 minuti.

8 ore di riproduzione. Ricarica USB. Cavo micro USB incluso

La batteria offre 8 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.

Pulsanti sull'altoparlante per la riproduzione, il controllo del volume e per saltare i brani

Controlla la musica con i pulsanti sul lato dell'altoparlante. Premi il pulsante di riproduzione per riprodurre un brano e premi due volte i pulsanti di controllo del volume per passare al brano successivo. La griglia dell'altoparlante è dotata di luci LED che si illuminano di una luce fissa blu o di colori casuali a rotazione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT150W altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BT150W altavoz portátil inalámbrico

Data di utilizzo 2020-03-06

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee