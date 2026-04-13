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Fuori produzione
Lamina singola oscillante
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Il rasoio da donna Philips Serie 6000 è stato progettato per garantire una rasatura delicata e confortevole sulla pelle di varie aree del corpo*. L'80% delle utilizzatrici conferma, infatti, che il rasoio non causa bruciori o arrossamenti**. Per una depilazione efficace e confortevole
Le punte arrotondate, poste su tutta la superficie della lamina di rasatura, consentono al rasoio di scorrere facilmente sulla pelle. Il 78% delle utilizzatrici afferma che le punte arrotondate sono efficaci nel prevenire i graffi***
La lamina oscillante segue con facilità le curve e i contorni del corpo, rimanendo sempre a contatto con la pelle per una rasatura precisa e uniforme.
4.4
su 5
866
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
mcrissss
13/04/2026
Italia
Compratore verificato
TOP
SUPER SERI - PRODOTTO ECCELLENTE - SERIETA' DELLA SOCIETA'
Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry
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Cri12
19/01/2026
Italia
Compratore verificato
È perfetto!
Il rasoio è perfetto , funziona una meraviglia , lasciarla pelle liscissima , e poi con la luce integrata faccio anche meno fatica , il miglior acquisto di sempre. Lo straconsiglio !
Pro
Funziona alla grande .
Contro
Alle volte devi ripassarlo sulla stessa zona per tagliare il pelo ma niente di che .
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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therealmikachu
04/12/2025
Italia
Da avere!
Il rasoio Lady Shaver wet&dry è l alleato perfetto per la depilazione del corpo! Utilissimo sotto la doccia, rende la pelle liscissima subito alla prima passata, si pulisce facilmente e non è pericoloso a contatto con l acqua. Il design poi è davvero bello, lineare e super aesthetic.
Pro
Bellissimo e maneggevole
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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74%, HUT Germania N=49, 2021
HUT Germania N=49, 2021
Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021