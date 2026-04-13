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  • Depilazione delicata per pelle liscia come seta
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Fuori produzione

Lady Shaver Series 6000Rasoio senza filo per utilizzo Wet & Dry

BRL126/00

4.4
| (866) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Depilazione delicata per pelle liscia come seta
Per una depilazione efficace e delicata su tutto il corpo, anche in vasca o sotto la doccia. Il rasoio da donna Philips Serie 6000, pratico e facile da usare, lascia la pelle liscia e depilata, senza graffi e irritazioni.
Vedi tutti i vantaggi

Depilazione delicata per pelle liscia come seta

  • Lamina singola oscillante

  • Tempo di ricarica di 10 ore

  • +1 accessori

Una depilazione uniforme e delicata

Una depilazione uniforme e delicata

Il rasoio da donna Philips Serie 6000 è stato progettato per garantire una rasatura delicata e confortevole sulla pelle di varie aree del corpo*. L'80% delle utilizzatrici conferma, infatti, che il rasoio non causa bruciori o arrossamenti**. Per una depilazione efficace e confortevole

Punte arrotondate per una depilazione delicata sulla pelle

Punte arrotondate per una depilazione delicata sulla pelle

Le punte arrotondate, poste su tutta la superficie della lamina di rasatura, consentono al rasoio di scorrere facilmente sulla pelle. Il 78% delle utilizzatrici afferma che le punte arrotondate sono efficaci nel prevenire i graffi***

Lamina singola oscillante per una rasatura precisa e uniforme

Lamina singola oscillante per una rasatura precisa e uniforme

La lamina oscillante segue con facilità le curve e i contorni del corpo, rimanendo sempre a contatto con la pelle per una rasatura precisa e uniforme.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

866

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

13/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

TOP

SUPER SERI - PRODOTTO ECCELLENTE - SERIETA' DELLA SOCIETA'

Questa revisione è stata effettuata per Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Rasoio senza filo Wet & Dry

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19/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

È perfetto!

Il rasoio è perfetto , funziona una meraviglia , lasciarla pelle liscissima , e poi con la luce integrata faccio anche meno fatica , il miglior acquisto di sempre. Lo straconsiglio !

Pro

Funziona alla grande .

Contro

Alle volte devi ripassarlo sulla stessa zona per tagliare il pelo ma niente di che .

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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04/12/2025

Italia

Italia

Da avere!

Il rasoio Lady Shaver wet&dry è l alleato perfetto per la depilazione del corpo! Utilissimo sotto la doccia, rende la pelle liscissima subito alla prima passata, si pulisce facilmente e non è pericoloso a contatto con l acqua. Il design poi è davvero bello, lineare e super aesthetic.

Pro

Bellissimo e maneggevole

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. 74%, HUT Germania N=49, 2021

  2. HUT Germania N=49, 2021

  3. Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021