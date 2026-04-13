Ho apprezzato moltissimo questo prodotto per la sua efficacia e praticità. In un solo acquisto hai tutto il necessario per la depilazione di corpo e viso. Nella confezione sono infatti presenti 2 rasoi elettrici. Quello più grande per il corpo (con cavo USB-incluso) e quello più piccolo per il viso (con pila-inclusa). Inoltre, si trovano anche: 2 testine per accorciare i peli, un guanto per esfoliare la pelle prima della rasatura, una comoda busta di tessuto in cui conservare tutto quanto e le due spazzoline per pulire i rispettivi rasoi. Insomma non manca proprio niente. I risultati poi sono ottimi: il rasoio per il corpo si può usare sia sotto l’acqua, che a secco e si può muovere in qualsiasi direzione, caratteristiche che rendono la rasatura estremamente veloce. Questa è una svolta per chi, come me, è sempre di fretta e alla ricerca di soluzioni pratiche e veloci! Si aggiunge che a differenza di un rasoio tradizionale non c’è rischio di taglio, né irritazioni o abrasioni. La pelle rimane super liscia e la rasatura è così delicata da non avvertire nemmeno quella fastidiosa sensazione di prurito dovuto alla ricrescita nei giorni seguenti. Fantastico. Le testine aggiuntive per accorciare i peli sono utili per la zona bikini, permettendoti quindi con un unico prodotto di occuparti di ogni zona del corpo. Si possono anche impostare 2 velocità diverse, ma personalmente non trovo grandi differenze tra le due modalità ed inoltre è presente una luce, molto comoda, per non lasciarsi scappare nessun pelo. Fa un po’ di rumore, ma assolutamente non eccessivo. Si ricarica con il caricabatterie (ma si utilizza senza filo!), ma la batteria dura così tanto che non c’è pericolo che si spenga durante l’utilizzo. Anche il rasoio per il viso è delicatissimo sulla pelle e veloce da utilizzare. Per la zona attorno alle labbra forse poteva essere anche più piccola la testina, ma sicuramente per chi depila altre zone del viso la dimensione è perfetta. E’ presente inoltre un piccolo specchietto sul tappo, ottimo per ritocchi lampo, anche fuori casa.