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Epilator Series 8000 Epilatore senza filo; Wet & Dry

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Epilator Series 8000Epilatore senza filo; Wet & Dry

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Epilator Series 8000 Epilatore senza filo; Wet & Dry

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  • Preparati: come prepararsi alla tua routine di rimozione dei peli
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  • Gli elementi essenziali per un'epilazione efficace
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  • Come prendersi cura del set per l'epilazione
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Dichiarazione di conformità UK - English (US)

  • PDF file, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 4.9 MB
  • 17 December 2025

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