Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BRE620/00
Per gambe e corpo
Dischi in ceramica per i peli sottili
Impugnatura con design a forma di S
+ 3 accessori
La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.
L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.
L'impugnatura ergonomica a forma di S offre il massimo controllo e consente di raggiungere meglio qualsiasi parte del corpo con naturalezza e movimenti precisi.
Riconoscimenti
3.9
su 5
635
Recensioni
Giulia83
04/08/2022
Italia
Parte della promozione
Indolore ed efficace!
Satinelle è molto semplice da utilizzare e soprattutto molto efficace! In pochi passaggi, la zona è nettamente pulita: grazie alla sua testina ergonomica, si riesce a raggiungere facilmente tutti i punti da depilare. Ottima la durata della batteria. Le testine in dotazione consentono di depilare tutte le parti del corpo, senza dolore!
Pro
facilità di utilizzo, strappo netto ma indolore, facile da pulire, batteria duratura
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry
Tornado64
12/07/2021
Italia
Eccezionale
Ottimo prodotto, pratico e veloce. Lo consiglio vivamente
Pro
Comodo, maneggevole e senza filo
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry
Xtina12
13/03/2021
Italia
Prodotto comodissimo con batteria di lunga durata
È molto comodo da maneggiare, il fatto che si usa senza cavo lo fa molto pratico. Toglie anche i peletti più piccoli
Pro
Praticità, velocità,
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry