Davvero un ottimo prodotto, facile e comodo da utilizzare. Si utilizza senza filo e l'impugnatura è tra i punti forti di questo epilatore, ergonomica e facile da impugnare rende pratico l'utilizzo anche nelle zone piú scomode da raggiungere, comodo anche il riduttore per ridefinire le zone più piccole. Altro punto forte è la luce che illumina la zona e che permette di controllare bene l'epilazione. L'epilazione è ottimale, vengono strappati anche i peli più piccoli e il risultato sulla pelle e davvero straordinario. È possibile utilizzare il prodotto anche sotto la doccia ma personalmente non amo utilizzarlo sotto la doccia per questioni di tempo, tuttavia il prodotto funziona bene sotto l'acqua e l'epilazione risulta leggermente più dolce (è molto dolce anche a secco). La batteria è durevole, si riesce tranquillamente a fare 40/50min di utilizzo ogni 1h e mezza (carica completa). L'epilatore arriva con il carica batterie e il sacchetto in tela pratico per il trasporto. Più alcuni accessori: una riduzione per ridefinire le zone più piccole; una testina con funzione rasoio e pettine per regolare la lunghezza della rasatura e un guanto per lo scrub. La rasatura è un po' grossolana ma resta comunque un accessorio comodo da portare dietro. Non per ultimo è facilissimo da pulire, la testina di stacca e può essere facilmente lavata sotto l'acqua ed è possibile utilizzare anche la spazzolino in dotazione per eliminare ogni residuo. Consigliatissimo!