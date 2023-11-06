Cercavo un epilatore nuovo poiché il mio vecchio ormai era rotto, e mi sono imbattuta in questa "special edition", contenente epilatore classico, quello piccolo di precisione e le pinzette intelligenti. L'ho provati entrambi e sono rimasta super soddisfatta, essendo abituata al silk epil, e seguendo le indicazioni ho trovato questi prodotti ottimi e lasciano la pelle davvero liscia. Provato anche sul viso, per ora sono più che soddisfatta.