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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
con tecnologia SplitStop
per la prevenzione delle doppie punte
Trattamento agli ioni
Cheratina
La nuova tecnologia SplitStop è il nostro segreto per un'efficace prevenzione delle doppie punte. Grazie alla sua combinazione unica di sensore UniTemp e delle nostre piastre in ceramica lisce, garantisce il rispetto della salute dei tuoi capelli. Il sensore UniTemp protegge i capelli da un'eccessiva esposizione al calore e le piastre per la piega garantiscono la minima frizione per un'efficace prevenzione delle doppie punte.
Il sensore UniTemp protegge i capelli da un'eccessiva esposizione al calore, garantendo una temperatura più uniforme durante la piega e prestazioni migliori. Ora puoi ottenere gli stessi risultati con una temperatura di 20 °C più delicata**. Crea lo stile perfetto con punte sane e splendenti.
La cheratina è un ingrediente essenziale dei capelli che li rende forti, sani e splendidi. La parte in ceramica è arricchita di cheratina, per prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.
4.9
su 5
26
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
yvan63
02/01/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Caro88
10/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
kiri3030
30/03/2022
France
Compratore verificato
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Pro
lisse parfaitement
Contro
RAS
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
dopo 2 anni di azione lisciante simulata a 200 °C su capelli medi europei senza doppie punte
temperatura dei capelli e test dei consumatori rispetto a HP8344