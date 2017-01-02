ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli
  • Metti in risalto i tuoi capelli

Fuori produzione

StraightCarePiastra per capelli Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (26) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Metti in risalto i tuoi capelli
La piastra per capelli Vivid Ends è la nostra prima piastra per capelli progettata per proteggere le punte fragili. Grazie alla nostra eccezionale tecnologia SplitStop puoi avere una piega splendida e punte sane!
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 95% di doppie punte in meno*

Metti in risalto i tuoi capelli

  • con tecnologia SplitStop

  • per la prevenzione delle doppie punte

  • Trattamento agli ioni

  • Cheratina

Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte

Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte

La nuova tecnologia SplitStop è il nostro segreto per un'efficace prevenzione delle doppie punte. Grazie alla sua combinazione unica di sensore UniTemp e delle nostre piastre in ceramica lisce, garantisce il rispetto della salute dei tuoi capelli. Il sensore UniTemp protegge i capelli da un'eccessiva esposizione al calore e le piastre per la piega garantiscono la minima frizione per un'efficace prevenzione delle doppie punte.

Sensore UniTemp per magnifiche acconciature con meno calore

Sensore UniTemp per magnifiche acconciature con meno calore

Il sensore UniTemp protegge i capelli da un'eccessiva esposizione al calore, garantendo una temperatura più uniforme durante la piega e prestazioni migliori. Ora puoi ottenere gli stessi risultati con una temperatura di 20 °C più delicata**. Crea lo stile perfetto con punte sane e splendenti.

Cheratina per una protezione ottimale

Cheratina per una protezione ottimale

La cheratina è un ingrediente essenziale dei capelli che li rende forti, sani e splendidi. La parte in ceramica è arricchita di cheratina, per prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.9

su 5

26

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

02/01/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

10/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

30/03/2022

France

France

Compratore verificato

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Pro

lisse parfaitement

Contro

RAS

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. dopo 2 anni di azione lisciante simulata a 200 °C su capelli medi europei senza doppie punte

  2. temperatura dei capelli e test dei consumatori rispetto a HP8344