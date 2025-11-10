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  • Asciugatura personalizzata con SenseIQ
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PrestigeAsciugacapelli

BHD628/00

4.6
| (151) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura personalizzata con SenseIQ
Asciugacapelli Philips con SenseIQ. In grado di rilevare e adattarsi ai tuoi capelli, regola la temperatura per evitare il surriscaldamento, mantenendone la naturale umidità. Ogni volta che lo usi, i tuoi capelli saranno belli e curati.
Vedi tutti i vantaggi

Per capelli luminosi e ricchi di umidità naturale per un aspetto sano

Asciugatura personalizzata con SenseIQ

  • Tecnologia personalizzata

  • Sensore a infrarossi

  • Asciugatura potente: 20% più rapida*

  • Blocco umidità fino al 90%**

Esperienza di asciugatura personalizzata

Esperienza di asciugatura personalizzata

Tecnologia SenseIQ per un'esperienza di asciugatura personalizzata. RILEVA. Il sensore a infrarossi dell'asciugacapelli analizza la temperatura dei capelli su base continua per una protezione personalizzata. REGOLA. Il sensore regola la temperatura fino a 4.000 volte per sessione di asciugatura*** per evitare il surriscaldamento. CURA. La nostra tecnologia di rilevamento e adattamento della temperatura protegge i capelli durante l'asciugatura, bloccando fino al 90%** dell'umidità naturale dei capelli.

Rileva la temperatura dei capelli

Rileva la temperatura dei capelli

Mentre gli altri asciugacapelli misurano solo la temperatura del flusso d'aria, questo innovativo modello Philips con tecnologia SenseIQ controlla la temperatura dei capelli per evitare di riscaldarli in modo eccessivo. È dotato di sensore a infrarossi per l'esperienza di asciugatura più adatta ai tuoi capelli.

Adatta le prestazioni di asciugatura

Adatta le prestazioni di asciugatura

L'asciugacapelli SenseIQ regola la temperatura del flusso d'aria fino a 4.000 volte in ogni sessione di asciugatura*** per evitare il surriscaldamento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

151

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

10/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Capelli ricci perfetti

Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci

Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

28/11/2022

France

France

Beau, efficace et doux pour les cheveux

Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore

Pro

Efficacité, simplicité, douceur, design

Contro

Aucun

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Sì, consiglio questo prodotto

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28/11/2022

France

France

Top

Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande

Pro

Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux

Contro

Prix

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Più veloce rispetto all'asciugacapelli BHD004, 1800 W

  2. In modalità Gentle, dopo 5 minuti di asciugatura

  3. * Tempo misurato con una sessione di asciugatura di 10 minuti

  4. * * * Rispetto al modello HP8280

  5. * * * * Rispetto al modello HP8280 senza cavo, accessori