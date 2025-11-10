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Garanzia di 2 anni
Tecnologia personalizzata
Sensore a infrarossi
Asciugatura potente: 20% più rapida*
Blocco umidità fino al 90%**
Tecnologia SenseIQ per un'esperienza di asciugatura personalizzata. RILEVA. Il sensore a infrarossi dell'asciugacapelli analizza la temperatura dei capelli su base continua per una protezione personalizzata. REGOLA. Il sensore regola la temperatura fino a 4.000 volte per sessione di asciugatura*** per evitare il surriscaldamento. CURA. La nostra tecnologia di rilevamento e adattamento della temperatura protegge i capelli durante l'asciugatura, bloccando fino al 90%** dell'umidità naturale dei capelli.
Mentre gli altri asciugacapelli misurano solo la temperatura del flusso d'aria, questo innovativo modello Philips con tecnologia SenseIQ controlla la temperatura dei capelli per evitare di riscaldarli in modo eccessivo. È dotato di sensore a infrarossi per l'esperienza di asciugatura più adatta ai tuoi capelli.
L'asciugacapelli SenseIQ regola la temperatura del flusso d'aria fino a 4.000 volte in ogni sessione di asciugatura*** per evitare il surriscaldamento.
4.6
su 5
151
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Blue69
10/11/2025
Italia
Compratore verificato
Capelli ricci perfetti
Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci
Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
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EmilieD
28/11/2022
France
Parte della promozione
Beau, efficace et doux pour les cheveux
Génial pour tous types de cheveux. Les miens sont frisés et colorés, j'étais fâchée avec les sèches cheveux, le voici réconciliée. Il sèche sans abimer, de manière rapide et en douceur. J'adore
Pro
Efficacité, simplicité, douceur, design
Contro
Aucun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Sì, consiglio questo prodotto
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Jennytestout
28/11/2022
France
Parte della promozione
Top
Bonjour Après plusieurs semaines d'utilisation je peux donner mon avis. Reçu dans un beau coffret,le sèche cheveux et ses 3 accessoires. Pratique,léger oui oui on ne se casse pas le bras promis .Bonne prise en main.Facile à utiliser,en 1 voir 2 minutes mes cheveux sont séchés, rapidité et efficacité sont de mise. Ensuite le capteur infrarouge évite le surchauffage ,aspect vérifié, mes cheveux sont toujours aussi doux et beaux. Le prix peut-être un petit frein à l'achat mais c'est un petit investissement pour avoir de beaux cheveux sains. Je recommande
Pro
Evitel a surchauffe ,rapide,léger ,pratique,beaux cheveux
Contro
Prix
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Sì, consiglio questo prodotto
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Più veloce rispetto all'asciugacapelli BHD004, 1800 W
In modalità Gentle, dopo 5 minuti di asciugatura
* Tempo misurato con una sessione di asciugatura di 10 minuti
* * * Rispetto al modello HP8280
* * * * Rispetto al modello HP8280 senza cavo, accessori