Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
BHD177/00
Fuori produzione
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Come si usano gli accessori dell'asciugacapelli Philips?
Pulizia dello styler per capelli Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto