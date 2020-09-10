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Fuori produzione

DryCareAsciugacapelli professionale

BHD177/00

4.6

| (73) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto

Massima potenza, brillantezza insuperabile

L'asciugacapelli Philips DryCare Pro AC dispone di un nuovo motore AC che raggiunge la velocità di 105 km/h per garantirti risultati rapidi e professionali. Con un flusso di ioni 4 volte più potente rispetto agli altri modelli Philips, i capelli saranno più lucenti e belli da vedere.

Vedi tutti i vantaggi

con 4 volte più ioni

Massima potenza, brillantezza insuperabile

  • 2300 W

  • Motore AC

  • 105 km/h

4 volte più ioni per maggiore lucentezza

4 volte più ioni per maggiore lucentezza

Dona ai tuoi capelli una super lucentezza con il trattamento agli ioni! Questo asciugacapelli emette 4 volte più ioni caricati negativamente rispetto ad altri asciugacapelli Philips. Il risultato? Capelli luminosi senza effetto crespo. Lascia che risplendano!

Concentratore del flusso d'aria da 7 mm per risultati perfetti

Concentratore del flusso d'aria da 7 mm per risultati perfetti

L'apertura di 7 mm del beccuccio concentra il flusso dell'aria per una piega precisa su aree specifiche. È l'accessorio ideale per spazzolare i capelli durante l'asciugatura e la piega.

Premi e rilascia il pulsante del getto di aria fredda per fissare la piega

Premi e rilascia il pulsante del getto di aria fredda per fissare la piega

Una funzione professionale indispensabile. Il nuovo pulsante per il getto d'aria fredda non deve essere costantemente premuto per l'utilizzo. Fornisce un getto intenso di aria fredda per fissare la piega dopo l'asciugatura.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.6

su 5

73

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

1

10/09/2020

Italia

Italia

Phon Philips drycareBHD176/00

Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.

Pro

È silenzioso e maneggevole

Contro

Non trovo difetti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Data di utilizzo 2020-03-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Data di utilizzo 2020-03-10

23/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

grande flusso di aria

é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole

Pro

forte flusso di aria

Contro

è un po pesante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Data di utilizzo 2019-12-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Data di utilizzo 2019-12-23

15/01/2019

Italia

Italia

Eccellente.

Eccellente per performance, facilità di impiego e design piacevole. E' un po pesante per un uso prolungato ma ci si abitua.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

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