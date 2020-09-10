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Fuori produzione
Massima potenza, brillantezza insuperabile
L'asciugacapelli Philips DryCare Pro AC dispone di un nuovo motore AC che raggiunge la velocità di 105 km/h per garantirti risultati rapidi e professionali. Con un flusso di ioni 4 volte più potente rispetto agli altri modelli Philips, i capelli saranno più lucenti e belli da vedere.
2300 W
Motore AC
105 km/h
Dona ai tuoi capelli una super lucentezza con il trattamento agli ioni! Questo asciugacapelli emette 4 volte più ioni caricati negativamente rispetto ad altri asciugacapelli Philips. Il risultato? Capelli luminosi senza effetto crespo. Lascia che risplendano!
L'apertura di 7 mm del beccuccio concentra il flusso dell'aria per una piega precisa su aree specifiche. È l'accessorio ideale per spazzolare i capelli durante l'asciugatura e la piega.
Una funzione professionale indispensabile. Il nuovo pulsante per il getto d'aria fredda non deve essere costantemente premuto per l'utilizzo. Fornisce un getto intenso di aria fredda per fissare la piega dopo l'asciugatura.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.6
su 5
73
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Trilly33
10/09/2020
Italia
Parte della promozione
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Pro
È silenzioso e maneggevole
Contro
Non trovo difetti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Data di utilizzo 2020-03-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Data di utilizzo 2020-03-10
merlo64
23/04/2020
Italia
Compratore verificato
grande flusso di aria
é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole
Pro
forte flusso di aria
Contro
è un po pesante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Data di utilizzo 2019-12-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Data di utilizzo 2019-12-23
Ivan52
15/01/2019
Italia
Eccellente.
Eccellente per performance, facilità di impiego e design piacevole. E' un po pesante per un uso prolungato ma ci si abitua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale