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Fuori produzione

EssentialAsciugacapelli

BHD007/00

4.8

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Asciugatura potente e delicata anche in viaggio

Asciugatura potente e delicata con Philips Hair Dryer Essential. L'apparecchio dispone di una potenza di asciugatura di 1800 W e di Ionic Care per capelli più luminosi. Il design compatto con impugnatura pieghevole lo rende la scelta perfetta per ogni viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

Asciugatura potente e delicata anche in viaggio

  • 1800 W

  • Ionic Care

  • Impugnatura pieghevole

  • Voltaggio universale

1800 W di potenza di asciugatura

1800 W di potenza di asciugatura

Questo asciugacapelli da 1800 W crea un flusso d'aria ottimale per risultati splendidi ogni giorno.

Ionic care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Ionic care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

25/01/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è eccezzionale

prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.

Pro

bello e colorato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2020-12-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2020-12-25

21/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto!

Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!

Pro

Nonostante non ingombrante è un phon potente

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2019-04-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2019-04-21

03/02/2020

Italia

Italia

OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO

Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.

Pro

temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni

Contro

nessuni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2020-01-03

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Data di utilizzo 2020-01-03

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