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Fuori produzione
Asciugatura potente e delicata anche in viaggio
Asciugatura potente e delicata con Philips Hair Dryer Essential. L'apparecchio dispone di una potenza di asciugatura di 1800 W e di Ionic Care per capelli più luminosi. Il design compatto con impugnatura pieghevole lo rende la scelta perfetta per ogni viaggio.
1800 W
Ionic Care
Impugnatura pieghevole
Voltaggio universale
Questo asciugacapelli da 1800 W crea un flusso d'aria ottimale per risultati splendidi ogni giorno.
Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza.
L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
milen1
25/01/2021
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è eccezzionale
prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.
Pro
bello e colorato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Data di utilizzo 2020-12-25
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2020-12-25
Veyroncabrio
21/05/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto!
Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!
Pro
Nonostante non ingombrante è un phon potente
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Data di utilizzo 2019-04-21
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2019-04-21
monica c.
03/02/2020
Italia
OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO
Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.
Pro
temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni
Contro
nessuni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Data di utilizzo 2020-01-03
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Data di utilizzo 2020-01-03