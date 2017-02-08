ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

StyleCareArricciacapelli Sublime Ends

BHB869/00

1

| (1) Recensione

Metti in risalto i tuoi ricci

L'arricciacapelli Sublime Ends è il nostro primo arricciacapelli progettato per proteggere le punte fragili durante lo styling. Grazie all'innovativa tecnologia SplitStop puoi creare senza preoccupazioni ricci morbidi da mettere in mostra!

Vedi tutti i vantaggi

Fino al 95% di doppie punte in meno*

Metti in risalto i tuoi ricci

  • Cilindro extra large da 38 mm

  • Tecnologia SplitStop

  • Cheratina

  • Impostazioni digitali della temperatura

Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte

Il nostro segreto per la massima prevenzione delle doppie punte è la nuova tecnologia SplitStop. Si tratta di una combinazione unica per prestazioni di calore ottimali e frizione minima che protegge la salute dei tuoi capelli dalle radici alle punte. Non ci sono sbalzi di temperature, il calore è erogato in modo uniforme e costante lungo il cilindro durante lo styling. Il cilindro è rivestito in ceramica per ridurre la trazione sulle ciocche di capelli. Crea ricci perfetti con punte sane e splendenti.

Cheratina per una protezione ottimale

Cheratina per una protezione ottimale

La cheratina è un ingrediente essenziale dei capelli che li rende forti, sani e splendidi. La parte in ceramica è arricchita di cheratina, per prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.

8 impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

8 impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

Il display digitale con 8 impostazioni della temperatura ti offre il massimo controllo per regolare la temperatura in base al tuo tipo di capelli, evitando che si danneggino.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

08/02/2017

Italia

Italia

Insoddisfatta

Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. dopo 2 anni di arricciamento simulato a 180 °C su capelli medi europei senza doppie punte