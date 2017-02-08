Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte

Il nostro segreto per la massima prevenzione delle doppie punte è la nuova tecnologia SplitStop. Si tratta di una combinazione unica per prestazioni di calore ottimali e frizione minima che protegge la salute dei tuoi capelli dalle radici alle punte. Non ci sono sbalzi di temperature, il calore è erogato in modo uniforme e costante lungo il cilindro durante lo styling. Il cilindro è rivestito in ceramica per ridurre la trazione sulle ciocche di capelli. Crea ricci perfetti con punte sane e splendenti.