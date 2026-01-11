Sto utilizzando il Body Groomer 7000 Series da diverse settimane e la mia esperienza è molto positiva. La testina flessibile 2D è uno degli aspetti che ho apprezzato di più: si adatta bene alle curve del corpo e permette una rasatura uniforme anche nelle zone più difficili da raggiungere. La doppia funzione rifinitura/rasatura è pratica e rende l’utilizzo rapido e versatile. La rasatura risulta confortevole e precisa, senza irritazioni. Ho trovato molto utile anche la buona durata della batteria, che consente più utilizzi con una singola ricarica. Il groomer è ben bilanciato, l’impugnatura è stabile e l’utilizzo sotto la doccia è comodo. Nel complesso offre un’ottima esperienza d’uso e soddisfa pienamente le aspettative per un prodotto dedicato alla cura del corpo. Lo consiglierei a chi cerca un rasatore efficace, maneggevole e adatto a un utilizzo regolare.